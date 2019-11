V Albaniji več mrtvih zaradi najmočnejšega potresa v zadnjih desetletjih

pripravila Maja Lazar Jančič

Tirana, 26. novembra - Albanijo je danes prizadel najmočnejši potres v zadnjih desetletjih, ki je po zadnjih podatkih zahteval najmanj 16 smrtnih žrtev, več kot 600 ljudi je poškodovanih. Potres z magnitudo 6,4 so čutili po vsem Balkanu, Grčiji, Italiji in Sloveniji. Državi na jugovzhodu Evrope so na pomoč že priskočile številne države. O potresu so poročali tudi iz BiH.