München, 26. novembra - Nemški avtomobilski proizvajalec Audi bo do leta 2025 število delovnih mest zmanjšal za 7500. Kot so danes pojasnili v Audiju, bodo ukinili 9500 obstoječih delovnih mest, vendar ustvarili tudi 2000 novih delovnih mest na področju električne mobilnosti in digitalizacije. S tem želijo v Audiju prihraniti več milijard evrov.