Hongkonško politehnično univerzo zapustili vsi protestniki

Hongkong, 26. novembra - Kampus hongkonške politehnične univerze, ki je bil minuli teden prizorišče spopadov med policijo in aktivisti za večje demokratične svoboščine, so zapustili vsi protestniki, je danes sporočilo vodstvo te univerze. Uslužbenci te ustanove in zdravstveno osebje so pred tem preiskali kampus, kjer so našli zadnjo protestnico.