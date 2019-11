V Pompejih javnosti predstavili fresko Lede z labodom

Neapelj, 27. novembra - V Pompejih so javnosti predstavili fresko Lede z labodom, ki so jo odkrili med lanskimi izkopavanji. Prav tako so odprli Via del Vesuvio, ob kateri stoji hiša z omenjeno fresko. Hiša je po mnenju arheologov pripadala bogatemu trgovcu, ki je želel svoje poznavanje kulture pokazati tako, da je dal svoj dom okrasiti s freskami z mitološko tematiko.