Evropski parlament potrdil pet članov Evropskega računskega sodišča

Strasbourg, 26. novembra - Evropski poslanci so danes potrdili pet članov Evropskega računskega sodišča. Za nova člana sodišča sta bila izvoljena Francois-Roger Cazal in Joelle Elvinger. Trem članom sodišča, med drugim predsedniku Klaus-Heinerju Lehneju, pa so evropski poslanci obnovili šestletni mandat. Njihova imenovanja mora potrditi še Svet EU.