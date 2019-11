Portorož, 26. novembra - V Portorožu je v ponedeljek popoldne zagorel stanovanjski objekt. Ogled kraja požara je pokazal, da je zagorelo v kopalnici, zaradi napake na grelcu vode, so sporočili s Policijske uprave Koper. Kot so navedli, se je 92-letni stanovalec nadihal dima, zato so ga odpeljali v izolsko bolnišnico. Po prvi oceni je požar povzročil za 15.000 evrov škode.