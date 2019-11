Zvezne države v Indiji morajo zagotoviti čist zrak ali plačati odškodnino

New Delhi, 30. novembra - Indijske zvezne države bodo morale državljanom plačati odškodnino, če ne bodo zagotovile čistega zraka in vode, je presodilo vrhovno sodišče, ki je obsodilo oblasti zaradi njihovega nedelovanja pri reševanju alarmantnih razmer. Dvečlanski senat vrhovnega sodišča je ocenil, da se cel svet "smeji državi" zaradi onesnaženja in smoga.