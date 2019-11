Indijski zdravniki moškemu odstranili ogromno ledvico

New Delhi, 26. novembra - Indijski kirurgi so moškemu, ki ima življenjsko ogrožajočo genetsko bolezen, odstranili ogromno ledvico, ki je tehtala kar 7,4 kilograma, je v ponedeljek sporočil eden izmed kirurgov. Gre za eno izmed največjih med operacijo odstranjenih ledvic. Ledvica običajno tehta med 120 in 150 gramov.