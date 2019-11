Fajonova predsednica delovne skupine za schengen v Evropskem parlamentu

Strasbourg, 26. novembra - Člani odbora Evropskega parlamenta za pravosodje, notranje zadeve in svoboščine (Libe) so slovensko poslanko Tanjo Fajon (S&D/SD) danes izvolili za predsednico posebne delovne skupine za schengen. Po imenovanju je Fajonova napovedala, da si bo prizadevala schengenski ideji povrniti pomen in ugled, prostoru brez meja pa polno življenje.