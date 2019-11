Vladni noveli zakona o zdravstveni dejavnosti se obeta poslanska podpora brez glasu proti

Ljubljana, 26. novembra - Državni zbor se je na današnjem zasedanju lotil tudi vladnega predloga novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ki uvaja licenco za tehnika zdravstvene nege in podaljšuje rok za njeno pridobitev. Podporo noveli so izrekle koalicijske stranke ter SDS in NSi, v Levici pa so napovedali, da zakonskemu predlogu ne bodo nasprotovali.