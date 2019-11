V Bohinjski Bistrici četrte zimske metalske počitnice s festivalom Winter Days of Metal

Bohinjska Bistrica, 28. novembra - S koncertom švicarskega metalskega tria Matterhorn se bo v Bohinjski Bistrici začela četrta zimska različica festivala za ljubitelje metala Winter Days of Metal. Na festivalu bosta tokrat v ospredju ameriška deathcore zasedba Whitechapel in death metal skupina The Black Dahlia Murder, ki prav tako prihaja iz ZDA.