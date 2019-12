Ob prelomu leta: Napetosti v Perzijskem zalivu blizu vrelišča

pripravil Jure Kos

Teheran, 20. decembra - V Perzijskem zalivu so se letos po vrsti incidentov razmere zelo zaostrile. Zahodne države so za krizo krivile Iran, Teheran pa je odgovornost za nevarno zaostrovanje valil na ZDA in njene zaveznice. Že tako nemirno območje se je znašlo na robu oboroženega spopada.