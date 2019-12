Ob prelomu leta: Konca vojne v Siriji še ni na vidiku

pripravil Jure Kos

Damask, 17. decembra - Državljanski vojni v Siriji po osmih letih spopadov in kaosa še ni videti konca. Sirski režim je ob pomoči zaveznikov iz Rusije in Irana še naprej osvajal ozemlja, ki so bila v rokah upornikov in džihadistov. Skrajna skupina Islamska država je doživela dokončen zlom. Konflikt se je še dodatno zapletel s posredovanjem Turčije na severu Sirije.