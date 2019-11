Hrvaška policija z dodatnimi vozili in kamerami za nadzor meje

Zagreb, 26. novembra - V Zagrebu so danes predstavili 17 vozil in opremo za nadzor meje, ki vključuje mobilne termovizijske kamere. Hrvaški notranji minister Davor Božinović je potrdil, da bodo dodatna vozila in opremo že danes napotili na hrvaško mejo. Napovedal je, da bodo v začetku prihodnje leta predstavili tudi pet novih dronov za nadzor meje.