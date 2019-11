Ljubljanska borza s padcem

Ljubljana, 26. novembra - Tečaji najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi so se dopoldne v povprečju znižali, indeks SBI TOP je do 11.15 izgubil petino odstotka. Najbolj so se pocenile delnice Telekoma Slovenije ter Save Re in Krke. Slednje so najprometnejše, z njimi je bilo v tem času za 850.000 evrov prometa.