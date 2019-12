Ob prelomu leta: Desničarskemu populizmu v Evropi malce spodrsnilo, a moč mu ni pošla

piše Andreja Juvan Kmetec

Ljubljana, 18. decembra - Val desničarskega populizma, ki je v zadnjih letih zajel Evropo, je v tem letu doživel udarec v Avstriji, kjer je odletel z vrha politike, do neke mere pa tudi v Italiji, kjer je iz vlade odšel sam. A to ne pomeni, da mu je pošla moč, saj se je dobro odrezal na evropskih volitvah in na volitvah v več članicah EU.