Nomago išče strateškega partnerja, ne novega lastnika

Ljubljana, 26. novembra - Adventura holding zanika prodajo avtobusnega prevoznika Nomago, so pa pojasnili, da so odprti za morebitna strateška partnerstva. "Panoga mobilnosti je ena izmed najhitreje rastočih in najbolj perspektivnih panog v svetu. Kot smo že večkrat pojasnili, Adventura holding ne prodaja družbe Nomago, saj gre za našo strateško naložbo," so zapisali.