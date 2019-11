Seizmologinja: Albanija država z veliko potresno nevarnostjo

Ljubljana, 26. novembra - Albanija, ki jo je danes stresel močan potres z magnitudo 6,4, je država z veliko potresno nevarnostjo, so za STA pojasnili na uradu za seizmologijo in geologijo. V zadnjih 100 letih je bilo tam deset potresov, ki so povzročili gmotno škodo in zahtevali človeška življenja.