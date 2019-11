Marca: Luka Dončić je trenutno najboljši košarkar na svetu

Dončića španski mediji spremljajo vsaj tako podrobno, če ne še bolj, kot slovenski. Tako kot praktično ne mine dan, da Dončić ne bi opozoril nase, ni španskega medija, ki ne bi na široko pisal hvalnice na račun 20-letnega Ljubljančana.

Pred dnevi je Marca objavila članek z naslovom Dončićmanija prišla tudi v turizem. Po podatkih spletne strani Hellotickets, ki je specializirana za prodajo vstopnic za oglede tekem lige NBA in ostalih ameriških športov, je Dončić poskrbel za pravi razcvet med španskimi turisti. V novi sezoni je prodaja vstopnic v Španiji za ogled tekem Dallas Mavericks v primerjavi s prejšnjo poskočila za kar 56 odstotkov.

Po podatkih iste spletne strani največ španskih turistov obišče tekme New York Knicks, Brooklyn Nets in Los Angeles Lakers, saj so to ekipe iz mest, v katera Španci najraje potujejo. Zanimivo, da je lani največ Špancev prišlo na tekmo New York Knicks - Dallas Mavericks v Madison Square Gardnu, in to kljub temu, da je prvi španski zvezdnik Marc Gasol s Toronto Raptors osvojil naslov prvaka.

Posledično so se vstopnice za tekme Dallas Mavericks v Španiji podražile za 25 odstotkov, nek Španec pa je za ogled Dončića s sedežev ob parketu odštel 800 dolarjev. Trenutno 38 odstotkov Špancev, ki potuje v ZDA, obišče tekmo lige NBA (ta številka naj bi v tej sezoni narasla na 43%), 16% jih gre na baseball, 9% pa na ameriški nogomet.

V današnji spletni izdaji istega španskega medija iz Madrida sta kar dva članka namenjena Dončiću. Naslovnico krasi obširen statistični in grafični prikaz iger slovenskega "wonderboyja" z naslovom "Legendarni Magic Johnson je Dončića postavil na drugo mesto v boju za MVP".

Po podatkih lige NBA oziroma od sezone 1946/47 dalje ima Luka Dončić trenutno najvišji statistični indeks med igralci, ki so na koncu sezone osvojili naziv za najkoristnejšega igralca lige. Dončić je trenutno pri indeksu 33,3, Giannis Antetokounmpo 32, Wilt Chamberlain je sezoni 62/63 in 61/62 končal pri 31,8 oz. 31,7, enako kot LeBron James 2008/09 in Michael Jordan v sezoni 87/88.

V primerjavi z največjimi legendami lige NBA, ko so bile te stare dvajset let, je Dončićevemu povprečju 30,6 točk v tej sezoni blizu le LeBron James. Imel jih je 27,2, Kobe Bryant je kot dvajsetletnik dosegel v povprečju nekaj manj kot dvajset točk na tekmo, Magic Johnson pa 18.

Luka Dončić je po šestnajstih tekmah drugi strelec lige (prvi je James Harden 37,9), drugi podajalec - 9,8 (prvi je LeBron James z 10,8) in dvanajsti po številu skokov - 10,1 (prvi je Andre Drummond s 16,7).

Potem ko je Dončić v ponedeljek prijel priznanje za najboljšega igralca tedna na zahodu, je svojo lestvico favoritov za nagrado MVP predstavil tudi Magic Johnson. Dončić je teden, v katerem je Dallas zabeležil štiri zmage, končal s povprečjem 37 točk, 8,5 skokov in 11,8 podaj. Johnson je na prvo mesto postavil LeBrona Jamesa, na drugo pa skupaj Giannisa Antetokounmpa in slovenskega čudežnega dečka.

Članku o statistiki sledi še kolumna košarkarskega strokovnjaka pri Marci Jesusa Sancheza, ki se je podpisal pod naslov - Luka Dončić je trenutno najboljši košarkar na svetu.

Jesus Sanchez piše, da vzpon Dončića spominja na film Interstellar (Medzvezdje), v katerem junaki raziskujejo oddaljeni planet, na katerem ena ura pomeni sedem Zemeljskih let.

"Dončić je razvojne etape preskočil z meteoritsko hitrostjo. Njegov razvoj je neprimerljiv. Vedno je bil poseben in edinstven, zdajšnja hitrost razvoja pa uhaja nam znanim merskim enotam. Večina igralcev se vozi z avtomobili, on pa uporablja vesoljska plovila," piše Jesus Sanchez.

"Luka bi se moral zdaj šele privajati na novo, fizično močnejše tekmovanje. Pred kratkim je bil še novinec, zdaj pa je že eden glavnih kandidatov za MVP. Primerjajo ga z največjimi legendami. A tudi te niso imele takih številk kot Dončić. Ne, niti Wilt Chamberlain, ki je podiral rekorde kot za šalo. Zdaj je že jasno - naslednik Michaela Jordana je Evropejec," zaključuje Jesus Sanchez.