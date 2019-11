Evropski poslanci pred vrhom EU za ogljično nevtralnost in sredstva za programe EU

Strasbourg, 26. novembra - Evropski poslanci so pred vrhom unije, ki bo 12. in 13. decembra v Bruslju, pozvali k ambicioznim ciljem in konkretnim ukrepom v zvezi s podnebnimi spremembami. V današnji razpravi v Strasbourgu so se zavzeli tudi za več sredstev za programe EU v novem večletnem finančnem okviru.