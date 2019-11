Danes v Kopru 18 stopinj Celzija, ohladitve še ni na vidiku

Ljubljana, 26. novembra - Te dni je po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) na Obali in v gorah precej toplo. V Kopru danes napovedujejo 18 stopinj Celzija, v ponedeljek pa so namerili še dve več. Temperature na Krvavcu pa so primerljive z ljubljanskimi. Danes dopoldne so tam namerili devet stopinj Celzija, medtem ko jih je bilo v Ljubljani le šest.