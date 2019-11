Računsko sodišče informacijsko podporo sodiščem ocenilo kot učinkovito

Ljubljana, 26. novembra - Računsko sodišče je izvedlo revizijo učinkovitosti vrhovnega sodišča pri zagotavljanju informacijske podpore delovanju sodišč v letih od 2016 do 2018 in ugotovilo, da je ta učinkovita. Kot primer dobre prakse med drugim izpostavlja vzpostavitev spletišč, s katerimi so v poslovanje sodstva vključeni notarji, odvetniki in drugi, ter zemljiško knjigo.