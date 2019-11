Združeni narodi pozivajo k občutnemu zmanjšanju emisij

Pariz, 26. novembra - Združeni narodi opozarjajo, da bo svet zamudil priložnost, da se izogne podnebni katastrofi, če države ne bodo nemudoma ukrepale in zmanjšale emisij in uporabe fosilnih goriv. Do 2030 bi moral svet emisije vsako leto zmanjšati za 7,6 odstotka, če želi segrevanje omejiti na 1,5 stopinje Celzija, so zapisali v poročilu o razmerah na področju emisij.