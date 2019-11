Ljubljana, 26. novembra - Primož Roglič in Tanja Žakelj sta kolesarja leta 2019 po izboru Kolesarske zveze Slovenije. Roglič je na Ljubljanskem gradu nagrado prejel četrtič po vrsti in v karieri, Žakljeva jo je dobila sedmič in za eno prehitela Blažo Pintarič, prej Klemenčič.