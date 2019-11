Vreme: Oblačno z rahlim dežjem

Ljubljana, 26. novembra - V notranjosti Slovenije bo oblačno ali megleno, lahko tudi rahlo rosi. Na Primorskem in v višjih legah nad okoli 1200 metri bo sprva še sončno, proti večeru pa se bo zmerno pooblačilo. Šibka burja bo ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 9, na Primorskem do 16 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.