Ljutomer, 26. novembra - Policisti so v ponedeljek v Ljutomeru ustavili osebni avtomobil belgijskih registrskih tablic. Ugotovili so, da se je v vozilu nahajalo sedem tujcev, ki so v Slovenijo vstopili na nedovoljen način. Zoper voznico bodo podali kazensko ovadbo, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.