Azijski vlagatelji pozorni na delnice Alibabe na hongkonški borzi

Tokio, 26. novembra - Azijske borze danes niso imele enotne smeri gibanja. Vlagatelji so spremljali neuradne informacije o tem, da naj bi bil Peking pripravljen nekoliko popustiti v trgovinskih pogajanjih z Washingtonom pri vprašanju intelektualne lastnine. Največ pozornosti pa so prejele delnice trgovca Alibaba, ki so začele kotirati na borzi v Hongkongu.