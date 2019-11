Albanijo stresel močan potres

Tirana/Ljubljana, 26. novembra - Albanijo je danes stresel močan potres z magnitudo 6,4, ki so ga čutili po vsem Balkanu ter tudi v Italiji in Sloveniji. Potres je zahteval najmanj eno življenje, 150 ljudi je ranjenih. Povzročil je veliko gmotno škodo na območju obmorskega mesta Drač. V Tirani so ljudje v paniki bežali na ulice, so sporočile oblasti.