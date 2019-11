V ZDA po 36 letih iz zapora izpustili tri po nedolžnem obsojene za umor

Baltimore, 26. novembra - V ameriški zvezni državi Maryland so v ponedeljek po 36 letih iz zapora izpustili tri moške, ki so bili leta 1984 obsojeni na dosmrtni zapor zaradi umora 14-letnika. Detektivi so takrat prisilili priče, da so obtožile trojico, pravi krivec pa se je izmuznil, vendar le do leta 2002, ko je bil ustreljen.