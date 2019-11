Trumpovi davki ostajajo najbolje varovana državna skrivnost

Washington, 26. novembra - Ameriško vrhovno sodišče je v ponedeljek preprečilo kongresu dostop do finančnih podatkov predsednika ZDA Donalda Trumpa, čeprav sta zvezno sodišče in zvezno prizivno sodišče zavrnila argumente njegovih odvetnikov in kongresu dostop odobrila. Odločitev vrhovnega sodišča je slabo znamenje za kongresne demokrate tudi pri ustavni obtožbi.