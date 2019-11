Dončić prvič v karieri igralec tedna v ligi NBA

New York, 25. novembra - Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je vroče predstave začetka sezone in še posebej zadnjih dni kronal še s prvo nagrado za najboljšega košarkarja tedna lige NBA. Nagrado naj igralca tedna zahodne konference si je član Dallasa prislužil z odličnimi nastopi na štirih tekmah med 18. in 24. novembrom.