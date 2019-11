Trump ukazal Esperju, da sporni pripadnik posebnih enot Seal ostane na položaju

Washington, 25. novembra - Obrambni minister ZDA Mark Esper je danes sporočil, da bo pripadnik posebnih enot Seal Edward Gallagher v skladu z ukazom predsednika Donalda Trumpa obdržal svoj čin in do upokojitve konec meseca ostal na svojem položaju. Čin so mu začasno odvzeli in ga degradirali po obsodbi glede obnašanja v Iraku.