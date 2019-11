Večer o nedelovanju protikorupcijske komisije (26. 11.)

Ljubljana, 25. novembra - Elizabeta Planinšič v komentarju Kaj se sme piše o nedelovanju protikorupcijske komisije pri odkrivanju podkupovanja z minornimi ter milijonskimi darili in nagradami. Odkritja slednjih postanejo za tiste, ki so za odkrivanje korupcije pristojni, skoraj nemogoča, saj jih redkodko prijavi. Ob morebitnem odkritju in posredovanju pa so kazni prenizke.