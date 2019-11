Celje, 25. novembra - Svojci od nedelje popoldne pogrešajo 30-letnega Romana Rismana iz Teharij pri Celju. Kot so danes sporočili s celjske policijske uprave, je pogrešani visok okoli 175 centimetrov in ima črne kratke lase. Najverjetneje ima oblečene modre kavbojke in črno jakno, obute pa ima rjave športne copate. Policija prosi za pomoč pri iskanju pogrešanega.