Vreme: Ponoči in zjutraj na Primorskem pretežno jasno, drugje se bo zadrževala megla

Ljubljana, 25. novembra - Megla ali nizka oblačnost bo segala do nadmorske višine okoli 1200 metrov. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 6, na Primorskem od 4 do 9 stopinj Celzija. V torek bo v notranjosti večinoma oblačno ali megleno, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.