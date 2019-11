Newyorške borze uvodoma z rastjo

New York, 25. novembra - Indeksi na newyorških borzah so se uvodoma dvignili nad gladino. Kot poročajo tuje agencije, so vlagatelji optimistični, da bodo ZDA in Kitajska vendarle sklenile trgovinski sporazum in končale leto in pol trajajočo trgovinsko vojno. Prav tako na trgu odmevajo nekateri večmilijardni prevzemi.