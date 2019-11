Lažni policist izvajal kontrolo prometa

Laško, 25. novembra - Po dosedanjih ugotovitvah policije je moški, ki se je v soboto zjutraj najprej v Laškem, nato pa še v Podšmihelu izdajal za policista, 27-letni Laščan. V preteklosti so ga že obravnavali zaradi kaznivih dejanj s področja premoženjske kriminalitete, prepovedanih drog in nasilništva, so sporočili s celjske policijske uprave.