Tina Turner praznuje 80 let

Zürich, 26. novembra - Legendarna ameriška rock in pop pevka Tina Turner danes praznuje 80 let. Velja za eno najbolj prodajanih glasbenic v zgodovini rocka. Prislužila si je naziv kraljice rock'n'rolla, prejela je 11 grammyjev ter grammyja za življenjsko delo in prispevala uspešnice, kot so The Best, What's Love Got To Do With It in We Don't Need Another Hero.