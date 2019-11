Ljubljanska borza teden začela s padcem

Ljubljana, 25. novembra - Indeks SBI TOP je danes na Ljubljanski borzi izgubil 0,35 odstotka in se ustavil pri 898,76 točke. Pod gladino so indeks potisnile predvsem Krkine delnice, ki so zabeležile 1,38-odstoten padec. Krkine delnice so bile tudi najprometnejše, saj je od 1,64 milijona evrov skupnega prometa skoraj 780.000 odpadlo na delnice novomeškega podjetja.