Dobovičnik razkril seznam za tekmi z Italijo

Ljubljana, 25. novembra - Selektor Andrej Dobovičnik je razkril seznam igralcev, na katere računa na prihajajočih prijateljskih tekmah proti Italiji. Slovenija in dvakratni evropski prvak se bosta pomerila v Laškem in Mariboru, tekmi pa bosta 2. in 3. decembra. Reprezentanca se bo zbrala v nedeljo, 1. decembra, v Laškem.