Pri Mladinski knjigi tudi zbrane pesmi Wislawe Szymborske

Ljubljana, 25. novembra - Pri Mladinski knjigi so pod naslovom Radost pisanja izšle zbrane pesmi Wislawe Szymborske, ki sodi med najpomembnejše poljske in svetovne pesnice 20. stoletja. Izdali so tudi pesniško zbirko Gospod Cogito poljskega pesnika in esejista Zbigniewa Herberta ter zbrane pesmi Ade Škerl z naslovom Speči metulji.