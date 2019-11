Z odkritjem genoma človeške ribice do novih načinov zdravljenja ljudi v prihodnosti

Ljubljana, 25. novembra - Slovenski znanstveniki so v sodelovanju z danskimi kolegi in kitajskim inštitutom BGI Research odkrili genom človeške ribice. Na podlagi tega bi lahko v prihodnosti razvijali nove možnosti zdravljenja ljudi, denimo pri celjenju ran, razumevanju vzrokov debelosti in zdravljenju sladkorne bolezni, so poudarili na današnji novinarski konferenci.