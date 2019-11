Na avstrijskem Štajerskem tudi uradni rezultati potrdili zmago ljudske stranke

Gradec, 25. novembra - Ljudska stranka (ÖVP) je na nedeljskih, predčasnih deželnozborskih volitvah na avstrijskem Štajerskem po začasnih uradnih rezultatih prejela 36,6 odstotka glasov podpore, kar je za 8,2 odstotne točke več kot na prejšnjih volitvah. Veliki poraženci so socialdemokrati (SPÖ) in svobodnjaki (FPÖ). Pridobili so Zeleni in komunisti (KPÖ).