Na Ljubljanski borzi dopoldne negativna gibanja

Ljubljana, 25. novembra - Indeks SBI TOP se je na Ljubljanski borzi dopoldne gibal v negativnem območju, kamor so ga potisnile predvsem Krkine delnice. Te so doslej padle za 1,38 odstotka, so pa vlagatelji dopoldne z njimi ustvarili največ prometa. Skoraj dvoodstotni padec med blue chipi prve kotacije beležijo tudi delnice Luke Koper.