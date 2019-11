Dirka po Sloveniji z zgodnejšim terminom

Ljubljana, 25. novembra - Mednarodna kolesarska zveza je posodobila koledar dirk za sezono 2020. Največ sprememb je za junij in julij, razlog pa so olimpijske igre v Tokiu 2020. Do novega datuma je prišla tudi dirka po Sloveniji, ki bo na sporedu od 10. do 14. junija, prvotni termin pa je bil od 24. od 28. junija, so na družbenem omrežju Facebooku zapisali prireditelji.