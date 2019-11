Almodovar se v Španiji predstavlja kot slikar

Madrid, 26. novembra - Pri svojih 70 letih je španski režiser in oskarjevec Pedro Almodovar prešel med slikarje. V kulturnem in umetnostnem centru Tabacalera v Madridu se predstavlja na razstavi Flores (Cvetlice) z deli, ki jih je naslikal z umetnikom Jorgejem Galindom. Skoraj 50 tihožitij velikega formata z motivi cvetlic bo na ogled do 26. januarja.