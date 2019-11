Članice EU utrle pot glasovanju o novi Evropski komisiji

Bruselj, 25. novembra - Članice EU so danes potrdile seznam kandidatov za evropske komisarje v ekipi Nemke Ursule von der Leyen z mandatom do konca oktobra 2024, na katerem ni britanskega kandidata. S tem so utrle pot glasovanju o novi komisiji v sredo na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta, čeprav v njej ne bo britanskega komisarja, so sporočili iz Sveta EU.