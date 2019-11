Na beneškem bienalu našteli 600.000 obiskovalcev

Benetke, 25. novembra - V Benetkah se je v nedeljo sklenil 58. umetnostni bienale, ki je potekal pod naslovom May You Live in Interesting Times. Kot je ob zaključku povedal predsednik institucije Beneški bienale Paolo Baratta, so na njem kljub poplavam v zadnjih dneh našteli skoraj 600.000 obiskovalcev. Slovenski paviljon so sicer zaradi poplav predčasno zaprli.