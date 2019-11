Evropske borze uvodoma z rastjo

London/Frankfurt/Pariz, 25. novembra - Evropske borze sledijo azijskim, kjer so se indeksi danes okrepili. Tudi evropski vlagatelji so namreč optimistični, da bodo ZDA in Kitajska sklenile delni trgovinski sporazum, s katerim bi končali leto in pol trajajočo trgovinsko vojno. Na trgu odmeva tudi, da je francoski LVMH za 16,2 milijarde dolarjev prevzel ameriško draguljarno Tiffany.