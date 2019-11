Španija osvojila Davisov pokal po zmagi nad Kanado z 2:0

Madrid, 24. novembra - Španija je v finalnem dvoboju letošnjega teniškega Davisovega pokala v Madridu premagala Kanado z 2:0 in igre dvojic niso igrali. Gostiteljico je v vodstvo popeljal Roberto Bautista Agut, ki je Felixa Auger-Aliassimeja ugnal s 7:6 (7:3) in 6:3. Nato je prvi igralec sveta Rafael Nadal premagal še Denisa Shapovalova s 6:3 in 7:6 (7).